В Киеве движение по Южному мостовому переходу полностью открыто.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на "Киевавтодор".

"Движение по Южному мостовому переходу полностью открыто. Работы по замене 27-го деформационного шва закончились", - говорится в сообщении.

Как отметили в коммунальной корпорации, капитальный ремонт деформационных швов ранее почти не проводили. Поэтому пришлось выполнять массовую замену в такой короткий срок. 27 швов заменили в течение последних 5 лет. Всего же на Эстакадной части 46 швов. Эти металлические конструкции спасают сооружение от температурных расширений.

В корпорации отметили, что работы по замене деформационных швов проводили бы быстрее, если бы на время ремонта движение полностью перекрывали. Но из-за отсутствия других мостов в южном направлении такие ограничения невозможны.

В "Киевавтодоре" предупредили, что хоть ремонт и закончился, на мосту заторы. Ведь сооружение выдерживает нагрузку почти 6 раз больше, чем проектную - в настоящее время 110 тыс. авто в сутки, а запроектирован для 18-20 тыс. авто в сутки.

Поэтому, как отмечают в коммунальной корпорации, улучшить транспортную ситуацию на Южном мостовом переходе может строительство нового сооружения южнее Киева.

Ранее сообщалось, что фирма Микитася, которая не может достроить Шулявский мост, получила тайный заказ от Минобороны почти на 700 млн грн.

Также напомним, что в Киеве из-за сообщения о минировании перекрывали Южный мост.