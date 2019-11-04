Сегодня, 3 ноября, правительство провело вечернее заседание. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Бюджет. На нем, в частности, был принят проект бюджета на 2020 год ко второму чтению.

"Сегодня мы приняли проект бюджета-2020 ко второму чтению, обработав выводы Верховной Рады. Учитывая решение СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты, бюджет принят с доработкой", - отметила Министр финансов Оксана Маркарова.

Сокращение чиновников. Кроме этого, правительство сократило предельную численность работников райгосадминистраций (РГА). Это обусловлено тем, что в результате реформы децентрализации функции РГА активно переходят к объединенным территориальных общин.

Командировки - по безналу. Также министры обязали все государственные учреждения выплачивать средства на командировку работников в безналичной форме. Это позволит сократить количество бумажных документов и сэкономить минимум 60 млн гривен в год.

Кто будет проводить конкурсы. Кроме того, правительство определило порядок отбора в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы общественных объединений и учреждений высшего образования, осуществляющих подготовку в области публичного управления и администрирования.

Решение будет способствовать прозрачности и открытости конкурсов на высшие государственные должности.

Кадровые решения. На заседании Кабмин также одобрил ряд кадровых решений.

В частности, назначили Масличенко Сергея Александровича заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды.

Правительство также объявил конкурсы на должности:

Государственных секретарей Минекоенерго и Минрегиона, Председателя Государственной экологической инспекции, должности заместителя Председателя Государственной фискальной службы.

Правительство освободило от должности Председателя Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявил конкурс на занятие должности Председателя Государственного космического агентства.

Правительство также временно возложил исполнение обязанностей генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина" на Пономаренко Александра Викторовича.