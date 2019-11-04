В "ДНР" готовы начать отвод сил в районе Петровского в понедельник, 4 ноября 2019 года.

Об этом заявила "министр иностранных дел" Наталья Никонорова.

"В понедельник, 4 ноября, в 13.00 по московскому времени, как было условлено, представители "народной милиции ДНР" в присутствии представителей СММ ОБСЕ, в обязанности которых входит объективно фиксировать выполнение или невыполнение сторонами совместно согласованных решений, пустят белую сигнальную ракету", - сказала она.

Напомним, что разведение войск в Петровском, намеченное на понедельник, 4 ноября, Киев отменил из-за наблюдавшихся обстрелов.

Также мы писали, что сегодня приступили к разминированию территории в Золотом.