В случае, если депутат Ирина Луценко покинет фракцию "Европейской солидарности" в Раде, то ее место по партийному списку займет Наталья Бойко.

Что о ней известно?

В 2011 году она закончила она юрфак Львовского национального университета имени Ивана Франко с отличием. Интересно, что ее отец Андрей Бойко в это же время был деканом юридического факультета.

Уже в 2012 году Бойко стала обладательницей квартиры площадью 139,4 кв. м во Львове и гаража площадью 25,5 кв.м. э

В 2017 году Наталья Андреевна стала заместителем министра энергетики по евроинтеграции. На тот момент ее отец был членом высшего совета правосудия.

"Страна" уже рассказывала, что известно о 27-летней заместительнице министра. На тот момент у нее в декларации, кроме квартиры, был джип "Тойота" и около миллиона налички.

Напомним, сегодня стало известно, что Ирина Луценко хочет сложить депутатский мандат по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что уволили следователя, который вел дело о причастности Богдана к милионным растратам.