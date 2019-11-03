Глава Офиса президента поменял фото профиля на Facebook. Он опубликовал свое отфотошопленное лицо, на котором появились синяки, а также отсутствует несколько зубов.

Так Андрей Богдан, видимо, отреагировал в ироничной манере на информацию о его драке с главой СБУ Иваном Бакановым, о которой сообщали журналисты. В ней Богдану якобы выбили зуб.

В Офисе президента факт этой драки опровергли, но Богдан сначала в шутку заявил, что выпьет у Баканова кровь, а потом опубликовал указанное фото.

Пользователи принялись комментировать шутку главы ОП.

"Иван вроде ж только один зуб выбил, а остальные кто? Вы что там, новое совещание провели?", - спрашивает журналист Юрий Бутусов.

"Еще и по носу перепало", - журналистка Марьяна Пьецух.

Как сообщала "Страна", сегодня девушка главы ОП Анастасия Сличная показала фотографию с Богданом на итальянском курорте в Ломбардии, где у него вполне нормальное лицо.

Ранее "Страна" рассказывала, куда улетел Андрей Богдан после своего конфликта с Иваном Бакановым.