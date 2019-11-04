Сегодня стало известно, что Украину покинул российский либеральный журналист Аркадий Бабченко. Он уехал жить, судя по всему, в Израиль (этот вывод можно сделать из его Facebook-прощания).

В нашей стране Бабченко был на ПМЖ с февраля 2017 года. Он переехал сюда, по его словам, из-за угроз, которые поступали ему в России.

В Киеве Бабченко снимал квартиру, вел блог, занимался волонтерством в АТО и часто появлялся в эфирах разных телеканалов - как эксперт по РФ (точнее, как ее критик).

Бабченко - автор множества резких высказываний о России. Он глумился над гибелью в авиакатастрофе российского военного хора имени Александрова и "доктора Лизы" - Елизаветы Глинки. После этого поста он и покинул Россию. Но глумиться не переставал.

В Украине российский журналист довольно быстро перешел в разряд "порохоботов". Особенно это стало заметно после фейкового убийства Бабченко, которое инсценировала СБУ.

Какие еще истории связаны с российским журналистом в Украине - вспоминала "Страна".

Умер и воскрес

29 мая 2018 года мир потрясла весть о смерти Аркадия Бабченко: были опубликованы фото журналиста, лежащего в луже крови.

Однако на следующий день в СБУ заявили, что журналист жив: он был приманкой для заказчиков его убийства. Инсценировка заставила их проявить себя, утверждали в СБУ.

Полыхнул дипломатический скандал: на гибель Бабченко уже отреагировали многие страны, которые оказались в глупом положении.

Сама "смерть Бабченко" породила дело о "расстрельном списке Кремля" в Украине. По данным СБУ и Генпрокуратуры, заказчики смерти Бабченко собирались убить еще десятки блогеров и журналистов из Украины.

Список, который опубликовала "Страна", был крайне сомнительным и скорее всего имел украинское, а не российское происхождение. Из его фигурантов, по итогу, никто не пострадал, хотя все указанные в нем люди - публичные личности, которых легко было разыскать.

А главное - непонятен был мотив этого массового убийства.

Интересно, что и организатор, и "киллер" по делу Бабченко находились в орбите СБУ (исполняющий роль киллера известный националист Цымбалюк лично признался, что был агентом "конторы"). А причастность к делу россиян так и осталась не доказанной в суде гипотезой следствия.

Бабченко и его "киллер" Цымбалюк радостно пьют после "воскрешения" журналиста

После этого случая Бабченко стал открытым "порохоботом" и стал топить за Петра Порошенко. А после победы Зеленского пообещал уехать из Украины.

Плясал на могилах

Описанный выше случай - практически единственный выход журналиста "в оффлайн". В основном он отметился разного рода скандальными и глумливыми заявлениями.

Как уже говорилось, один из первых глумливых комментариев журналиста, вызвавший его бегство в Украину, был связан с крушением 26 декабря 2016 года самолета Ту-154 в Черном море. На борту лайнера находились участники Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова и известная доктор Елизавета Глинка.

Бабченко тогда заявил, что не испытывает жалости к погибшим, поскольку они поддерживали ненавистную ему российскую власть.

"Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Министерства обороны поехавшей головой недоимперии?.. Нет. У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким... Чувство у меня только одно – плевать. Не я противопоставил себя этому государству и его обслуге. Это государство и его обслуга противопоставили меня себе... У меня в голове лишь одна исключительно рациональная мысль – в зомбоящике живой силы, раскручивавшей механизм посадок и убийств моих друзей и коллег, стало на девять единиц меньше", – написал Бабченко на Facebook.

Скриншот: Facebook/ babchenkoa

В 2018 году беглый журналист порадовался похоронам умершего после болезни певца, депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона и погибшего в результате покушения главы т.н. "ДНР" Александра Захарченко. Прощание с обоими проходило в Москве и Донецке почти одновременно 31 августа.

Эти события Бабченко назвал в своем Twitter удачей. А заодно вспомнил и трагически погибших в авиакатастрофе 2016 года участников ансамбля Александрова.

Скриншот: Twitter/ StarshinaZapasa

В марте блогер в Facebook в своей развязной манере объяснял, почему он не скорбит по поводу смерти певицы Юлии Началовой, скончавшейся в 38 лет.

"Вы наверняка думаете, что я – циничная бесчувственная скотина. Нет. Это не так. Я и сам хочу поскорбеть. Ну как же. Эта улыбка. Утренняя почта. Утренняя звезда. Песня-74 (или какая там). Одного года рождения. Детство. Мама. Теплый ламповый телевизор... А потом злые бессердечные люди со словами "Аркан, ты такое любишь" прислали эту фотографию. Юлия Началова. На концерте в "ДНР". В прошлом году. По приглашению руководства республики. В поддержку скреп, величия и оккупации. И скорбь как рукой сняло чота", – высказался Бабченко.

Скриншот: Facebook/ babchenkoa

Почти 2 месяца спустя, в мае, журналист счел необходимым всем рассказать, как его порадовала смерть коллеги Сергея Доренко.

"Хоть какая-то радость", – написал Бабченко под сообщением о гибели Доренко, опубликованным российским журналистом Данилой Гальперовичем.

Скриншот: Facebook/ danila.galperovich

Ну а в июле этого года поводом для глумления Бабченко выбрал разгул стихии в Иркутской области. Тогда из-за паводка погибли 22 человека, сотни остались без крова.

"Тут в Ебанаториуме затопило очередную помойку, которые они почему-то называют городами. Домики прибило к мостику, стон, плач, руки к небу, как же так, никогда такого не было и вот опять", – со злорадством начал заметку в "Обозревателе" Бабченко.

Далее он принялся разносить россиян и обвинять их самих в несчастье. Связав его, конечно, с Путиным и Крымом.

"Сами построились в зоне затопления, сами выбрали себе упыря, сами орали Крымнаш, сами поддержали войну, сами остались без денег, сами из-за этого вырубили и уничтожили свою природу и свою землю, сами убили себя и своих детей – и сами плачутся. Жрите. За обе щеки. Чтоб навсегда. Чтоб дошло. Чтоб хоть что-то, может, в мозгах сдвинулось. Чтоб детям добытого опыта хватило. Чтоб, суки, триста раз теперь думали, прежде чем очередную войну с очередным величием поддержать. Чтоб из всех ушей полезло", – фонтанировал ненавистью журналист.

А этой осенью Бабченко порадовался смерти режиссера Марка Захарова. Он написал, что ему "уже пофигу на всю эту плесень запоребриковую".

"Что у них там, кто у них там... Не вызывают уже ни ненависти, ни злорадства, ни вообще ничего. Я, слава те господи, наконец, полностью украинизировался. Происходящее на Выдубичах интересует меня уже на десять порядков больше, чем откинутые копыта очередного там художественного лизоблюда из Залесья. Не скорблю. Помер - и *уй с ним. Земля стекловатой", - отметил он.

Собирал донат

Судя по всему, "земля стекловатой" не слишком окупалась. Поэтому Аркадий Бабченко собирал деньги себе на жизнь прямо через блог.

Во всех его аккаунтах в социальных сетях время от времени, но практически каждый день, появлялись такого рода объявления:

В Украине эти просьбы рассматривали со скепсисом: Бабченко в соцсетях предлагали устроиться на работу и называли его "40-летним попрошайкой".