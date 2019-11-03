Кабмин на сегодняшнем вечернем заседании утвердил граничное количество чиновников в облгосадминистрациях и районных администрациях.

Соответствующие документы выложил на своей странице в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко.

Он добавил, что "как сообщал недавно Дубилет, будет сокращено около 2,5 тысячи человек".

"Кабмин утвердил граничное количество чиновников в облгосадминистрациях и районных администрациях. (Как сообщал недавно Дубилет, будет сокращено около 2,5 тысячи человек)", - написал Гончаренко.

Напомним, ранее Дубилет предложил всем министерствам переехать в здание на Грушевского, а их помещения продать.

Ранее сообщалось, что Кабмин сегодня сменил главного по космосу, а в Минэкономики трудоустроил банкира из ЕБРР.

Еще мы писали, что нардеп Ирина Луценко написала заявление на сложение депутатских полномочий по состоянию здоровья.