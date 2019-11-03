Кабмин сменил главного по космосу, а в Минэкономики трудоустроил банкира из ЕБРР
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил о новых назначениях, которые утвердил Кабмин на заседании воскресным вечером, 3 ноября.
Об этом он написал на соей странице в Facebook.
По его данным, Сергей Масличенко назначен заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды. Масличенко переходит в министерство с должности директора департамента энергоэффективности ЕБРР в Киеве.
Павел Дехтяренко - уволен с поста главы Государственного космического агентства. И.о главы космического агентства Украины стал Владимир Михеев.
Александр Пономаренко - назначен и.о. гендиректора Госавиационного предприятия "Украина".
Ранее мы сообщали, что нардеп Ирина Луценко написала заявление о досрочном сложении своих полномочий в Верховной Раде.
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