Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил о новых назначениях, которые утвердил Кабмин на заседании воскресным вечером, 3 ноября.

Об этом он написал на соей странице в Facebook.

По его данным, Сергей Масличенко назначен заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды. Масличенко переходит в министерство с должности директора департамента энергоэффективности ЕБРР в Киеве.

Павел Дехтяренко - уволен с поста главы Государственного космического агентства. И.о главы космического агентства Украины стал Владимир Михеев.

Александр Пономаренко - назначен и.о. гендиректора Госавиационного предприятия "Украина".

Ранее мы сообщали, что нардеп Ирина Луценко написала заявление о досрочном сложении своих полномочий в Верховной Раде.

Еще мы писали, что уволен следователь, который вел дело о причастности Богдана к милионным растратам.