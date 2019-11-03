Ирина Луценко хочет сложить депутатский мандат по состоянию здоровья - СМИ
Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко, чей муж и бывший генпрокурор уехал в Англию, написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседника в аппарате Верховной Рады.
По данным источника, Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья и планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.
Документ в аппарат ВР был подан в пятницу, 1 ноября.
О решении Луценко сложить мандат лидер партии "ЕП" Петр Порошенко проинформирован, отметил собеседник.
Напомним, что НАБУ открыло дело против экс-генпрокурора Юрия Луценко, которого подозревают в злоупотреблении властью.
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