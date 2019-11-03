Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко, чей муж и бывший генпрокурор уехал в Англию, написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседника в аппарате Верховной Рады.

По данным источника, Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья и планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.

Документ в аппарат ВР был подан в пятницу, 1 ноября.

О решении Луценко сложить мандат лидер партии "ЕП" Петр Порошенко проинформирован, отметил собеседник.

Напомним, что НАБУ открыло дело против экс-генпрокурора Юрия Луценко, которого подозревают в злоупотреблении властью.

Также мы рассказывали, в какой школе Лондона и сколько платит Луценко за свое обучение английскому языку.