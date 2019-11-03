"Ждет результатов подготовки". Песков рассказал, почему Путин тянет со встречей с Зеленским
Президент России Владимир Путин готов ко встрече с лидерами Германии, Франции и Украины в нормандском формате.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Президент неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", - сказал он.
Ранее "Страна" рассказывала, что глава МИД Украины Вадим Пристайко обвинил Россию в попытке сорвать встречу "нормандской четверки".
Также Пристайко анонсировал поднятие вопроса газового контракта с Россией на встрече в нормандском формате.
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