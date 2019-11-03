Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с Россией и Украиной очень хорошие. Беседу Трампа с журналистами на Южной лужайке Белого дома транслировали американские новостные телекомпании, передает ТАСС.

"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими государствами - Ред.)", - сказал президент США.

Трамп добавил, что его поддержка Украины тоже "очень хорошая".

В конце сентября президент заявил, что Украина и Россия за последние месяцы достигли большого прогресса в двусторонних отношениях.

Также напомним, что в начале сентября он поздравил Москву и Киев с проведенным обменом пленными и выразил надежду на то, что это станет первым гигантским шагом к миру.

Ранее газета Washington Post писала, что Трамп всегда ненавидел Украину.