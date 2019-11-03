Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" прокомментировал спор России и Украины по газу.

По его словам, за счет "альтернативных маршрутов" Россия скоро сможет поставлять газ в Европу в обход Украины, но "однозначно" не будет этого делать.

"Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится", - заявил он.

Ранее в НБУ рассказали, как сократится транзит российского газа в следующие два года.

Сообщается, что прямые потери экономики по сравнению с объемами транзита на уровне 2019 составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году и в дальнейшем.

Также мы писали, что в Европе разочарованы переговорами с Россией и Украиной по транзиту газа.