Пассажир поезда выложил в соцсети Facebook фото, как в вагоне поезда "Укрзализныци" Запорожье - Бердянск выросли грибы.

Соответствующий пост Егор Клецов выложил на своей странице в соцсети.

"XXI Век. Укрзализныця. Поезд Запорожье - Бердянск", - написал автор поста.

На фото видно, как прямо в вагоне из-под небрежно залепленной монтажной пеной оконной рамы выросли грибы, прямо возле стола.

Он предположил, что "когда публикация дойдет до УЗ, они скажут, что это в России...".

В то же время, пользователи сети с юмором отнеслись к данной публикации.

"Едешь такой ооо, супчик грибной заодно в кружке с железным подстаканником сварить можно", - пишут в комментариях.

Ранее "Страна" рассказывала, что Укрзализныця пустила поезд Киев-Мариуполь ежедневным.

Еще мы писали, что "Укрзализныця" хочет поднять цены на проезд в поездах в 2020 году.