В ночь на понедельник, 4 ноября, в большинстве областей Украины пройдут дожди, но днем будет по-весеннему тепло - до +18.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, 4 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью в Украине, кроме южных областей, местами небольшой дождь, днем на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, а на остальной территории без осадков.

"Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 4-9 тепла, на Закарпатье и Одесской области до 12 тепла, в восточных областях от 2 мороза до 3 тепла; днем 13-18 тепла, в южных областях до 21°, на крайнем востоке страны 7-12 тепла", - отмечается в сообщении.

В Киеве завтра, 4 ноября, будет облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 6-8 тепла, днем 15-17. А в области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18.

Во вторник, 5 ноября, ночью в Украине, днем на Левобережье и на крайнем западе небольшие, местами умеренные дожди; температура ночью 8-13, на востоке и западе 5-10 тепла, днем 12-17, на юге до 21.

Ранее сообщалось, что из-за холодов Украина начала отбирать газ из подземных хранилищ.

Еще мы писали, что в херсонских школах укоротили уроки на 10 минут из-за холода в классах.