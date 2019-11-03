Андрей Богдан попал в новый скандал - по некоторым данным, у него произошел конфликт с главой СБУ Иваном Бакановым. Дело, как сообщают журналисты, дошло даже до драки (что в ОП отрицают) - и с четверга Богдан не появляется на работе.

По данным "Страны", как минимум последняя информация - правда. Богдан как раз в четверг отправился на отдых в Италию. "Страна" узнала в каком отеле он остановился.

Глава Офиса президента 31 октября прибыл в городоок Гардоне-Ривьера, что в Ломбардии на озере Гарда. Это на севере страны.

Глава ОП выбрал для отдыха 5-звездочную гостиницу Grand Hotel Fasano на побережье озера.

Три ночи в этой гостинице на двоих взрослых стоят 20 000 гривен, если покупать стандартный номер. За такой же номер, но с видом на озеро придется доплатить еще 8 тысяч. В оба варианта включен завтрак.

Правда, глава Офиса президента мог позволить себе и менее бюджетный отдых. Номера класса "делюкс" в этом отеле стоят более 40 тысяч за те же три ночи (услуга называется Relax weekend).

Также в отеле имеется "шикарный спа", как пишут в отзывах гости.

В Украину Андрей Богдан вернулся, по информации "Страны", в воскресенье вечером.

Ранее в телеграм-канале "Политика Страны" мы рассказывали, что Богдан в четверг покинул Украину.

Фото из этого отеля также сегодня опубликовала в Инстаграм девушка Богдана - Анастасия Сличная.

Отметим, что Богдан и его подруга не так давно отдыхали в турецкой Каппадокии.