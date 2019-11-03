Бывший мэр Грозного, троюродный племянник главы Чечни Ислам Кадыров принес извинения за то, что пытал людей электрошокером.

Об этом он сказал в беседе с журналистом телерадиокомпании "Грозный" Чингизом Ахмадовым, транслировавшейся в Инстаграме, передает Медуза.

Ранее телекомпания выпустила сюжет, в котором показывалось, как Кадыров использовал электрошокер, выбивая признательные показания от людей, подозреваемых в мошенничестве.

"Мне нет оправдания, я на сто процентов виноват. Я готов понести наказание за свои ошибки, но я сделал это не со злым умыслом, не в корыстных целях, а для того, чтобы помочь людям, которые стали жертвами аферистов", - цитирует слова Кадырова ТАСС (на сайте телекомпании эфир пока не опубликован).

Бывший чиновник назвал свое поведение в общении с подозреваемыми "неадекватным и неподобающим", сославшись на последствия нескольких ДТП. "Мне 29 раз делали наркоз, говорили пройти лечение и реабилитацию, но я думал, что поступаю правильно, помогаю людям. Сегодня осознаю, что это было неверно. Такое поведение не подобает ни одному из членов команды Кадырова. Мне перед собой сегодня стыдно", - пояснил он.

Ранее мы рассказывали, что Рамзан Кадыров прокомментирова новость о ликвидации главаря ИГИЛ цитатой из Гоголя.

Еще мы рассказывали, как руководство одесского приюта вместе с местной полицией издевались над малолетними воспитанниками и пытали их.