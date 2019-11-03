Генеральная прокуратура уволила следователя, который занимался делом о возможной причастности главы Офиса президента Андрея Богдана к растрате 32 млн гривен государственных средств. Об этом бывший начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк рассказал 2 ноября в программе "Счастливое интервью" на канале "Прямой".

По словам Горбатюка, следователя в этом деле уволили одним из первых.

"И это такой серьезный аргумент, что они (новая власть. – Ред.) таким незаконным способом хотят защититься от уголовного преследования", – сообщил он.

Горбатюк также сказал, что хотя Богдана допрашивали по упомянутому делу, сейчас он проходит как свидетель. А расследование дела, по сути, заблокировано, так как руководство ГПУ отказывается подписывать проекты подозрений судьям, фигурирующим в уголовном производстве.

Правда, фамилии этого следователя Горбатюк не назвал.

Видео: YouTube/ Телеканал Прямий

По информации украинских СМИ, Управление спецрасследований ГПУ рассматривало вопрос о вручении подозрения Богдану. Топ-чиновника подозревали в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова. По мнению следствия, Богдан способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.

Богдан готовил материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении. В соответствии с этими судебными решениями Украина выплатила России около 32 млн гривен.

Ранее "Страна" цитировала еще одно громкое признание Горбатюка по поводу Богдана. Дескать, глава Офиса считает, что преступления на Майдане уже расследованы.

Горбатюк начал рассказывать много интересного о власти после своего увольнения из Генпрокуратуры 23 октября.