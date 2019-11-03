Полиция Львова открыла уголовное производство в связи с инцидентом 2 ноября, когда запряженные в прогулочную карету лошади испугались взрыва петарды, понесли и нанесли травму 15-летней девушке. Об этом сообщается на Facebook Министерства внутренних дел Украины.

Правоохранители определили, что неизвестные взорвали петарду прямо у упряжки. Полиция устанавливает личности неизвестных, которые напугали лошадей. Уже открыто уголовное производство по статье 291 Уголовного кодекса Украины (нарушение действующих на транспорте правил безопасности движения).

Скриншот: Facebook/ mvs.gov.ua

Как рассказывала "Страна", одну из лошадей, 6-летнюю кобылу Фауну, пришлось усыпить, так как она сильно травмировалась при столкновении со скамьей. Опытный ветеринар счел невозможным вылечить переломы конечностей животного.

Ранее мы писали еще об одной трагедии с участием лошади. Под Харьковом животное внезапно пустилось галопом и потянуло за собой девочку-подростка, которая от полученных травм умерла.