В Николаевской области в ДТП на автодороге Н-24 с участием грузовика и легкового автомобиля погибли три человека.

Об этом информирует пресс-служба местной полиции.

"Сегодня, 3 ноября, около 12:30 на автодороге Н-24 "Благовещенское - Николаев" в Вознесенском районе произошло столкновение грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля Fiat, в котором находились три человека - водитель и двое пассажиров", - говорится в сообщении.

Установлено, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем, который двигался во встречном направлении.

Вследствие ДТП водитель и пассажиры Fiat от полученных телесных повреждений погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Сейчас на месте работают группы реагирования патрульной полиции, спасатели, следователи и криминалисты Следственного управления. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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