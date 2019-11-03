Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, заявила о планах баллотироваться в парламент Белоруссии, чтобы передать людям свои знания с помощью политики. Об этом она рассказала в интервью порталу TUT.By.

По словам Вашукевич, которая прославилась как секс-тренерша и одна из эскортниц, отдыхавших на яхте с российскими олигархом Олегом Дерипаской и вице-премьером Сергеем Приходько, сейчас она "руководит школой соблазнения" и занимается музыкой.

Вашукевич призналась, что жаждет передать людям свои знания. А сделать это, по ее мнению, можно только с помощью политики. Однако в этом году она не успела выдвинуть свою кандидатуру на место муниципального депутата.

"Мне кажется, мне есть что передать людям. Те же знания. Скажем так: меня уже не испортить деньгами, невозможно подкупить и запугать. Возможно, белорусам нужен такой человек", - сказала она.

В качестве парламентария Рыбка хотела бы в первую очередь добиться перемен в сфере образования.

"Мне бы хотелось нашу систему образования пихануть - чуть-чуть Запада в нее добавить. Мне кажется, что зашло бы", - доступным языком объяснила свои цели Вашукевич.

Напомним, после скандала с отдыхом на яхте в компании влиятельных людей Рыбка попала в тюрьму Таиланда за нарушение миграционного законодательства и работу без разрешения в качестве секс-инструктора.

В начале 2019 года ее вместе с партнером по бизнесу Алексом Лесли депортировали из Таиланда. После прибытия в Москву обоих задержали по обвинению в вовлечении в занятие проституцией, но вскоре дело закрыли.