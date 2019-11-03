Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не даст разрешения на повторное голосование о независимости Шотландии, пока находится на должности премьер-министра. Об этом сообщает BBC.

По словам Джонсона, его правительство не одобрит проведение еще одного юридически обязательного референдума.

"Я не думаю, что люди в этой стране думают, будто референдумы так уж хороши для гармонии. У нас был один референдум в 2014 году. Британскому народу, народу Шотландии сказали тогда, что такие события происходят раз в поколение", - сказал он.

Джонсон отметил, что лично не хочет проведения референдума и не видит причин возвращаться к нему.

Первый министр Шотландии Никола Старджен назвала блокировку очередного референдума о независимости неприемлемой.

Тема референдума всплыла потому, что шотландское правительство хочет поставить вопрос о независимости на новое голосование во второй половине 2020 года. оно инициировало законодательный процесс в местном парламенте для достижения этой цели. Однако для того, чтобы референдум был законным, нужно получить одобрение от правительства Великобритании.

Летом в Шотландии проводили опрос, который показал, что почти половина шотландцев хочет независимости от Великобритании и остаться в ЕС.

Первый референдум о выходе из состава Великобритании прошел в Шотландии в 2014 году (тогда за независмость проголосовали всего 45%). О втором референдуме заговорили уже в 2016-м.