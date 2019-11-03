Киевское Динамо без сложностей обыграло ФК Львов на НСК "Олимпийском" в 13-м туре Украинской премьер-лиги.

Матч в Киеве завершился с разгромным счетом 4:0.

Примечательно, что киевляне играли с удалением. Красную карточку на 35-й минуте получил капитан сине-белых Сергей Сидорчук. Он пропустит следующий матч против Шахтера.

В воротах львовян расписались Николай Шапаренко (10), Виктор Цыганков (пенальти, 30), Артем Беседин (82) и Денис Попов (90+1).

Голы можно увидеть по видеотрансляции матча в YouTube, отмотав запись на нужное время.

Ранее мы рассказывали, что Шахтер впервые за десять лет пропустит финал Кубка Украины.

Также мы публиковали красивое видео Шахтера к матчу с Динамо, который состоится 10 ноября.