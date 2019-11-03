В прокуратуре Нидерландов отказались комментировать заявление командира ПВО "ДНР" Владимира Цемаха о том, что ему предлагали гражданство и дом в Нидерландах в обмен на показания по делу сбитого рейса МН17. Об этом сообщает "Укринформ".

Пресс-секретарь голландской прокуратуры Брехт ван де Мосдейк объяснила отказ ведомства конфиденциальностью следствия по делу о катастрофе над Донбассом.

"Я смотрела интервью. Это правда, что Цемах допросила Международная совместная следственная группа... Эти разговоры всегда конфиденциальны, поэтому я не могу обнародовать, что он сказал", - заявила пресс-секретарь.

При этом она добавила, что Цемах несомненно "представляет интерес для Международной совместной следственной группы".

Также в прокуратуре Нидерландов напомнили, что послали запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября 2019 года с целью его экстрадиции в Нидерланды.

Ранее "Страна" приводила ключевые цитаты из интервью Цемаха.

Также мы писали, что после большого обмена пленными между Россией и Украиной Цемах отправился на Донбасс.