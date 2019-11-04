Херсонский городской совет сократил длительность уроков в школах с 4 ноября до 35 минут - то есть на 10 минут - из-за отсутствия отопления.

Об этом сообщил представитель департамента образования горсовета, передают Украинские новости.

Такая мера будет действовать около 3 дней, до полного подключения школ к системе отопления.

Так, 4-6 ноября к системе отопления планируется подключить все школы, детские сады и лечебные учреждения. О подключении к отоплению жилых домой данные отсутствуют.

Напомним, что по словам премьера Гончарука, если контракт на транзит российского газа не будет продлен, в Украине возникнут проблемы с отоплением.

Еще мы рассказывали, почему после старта отопительного сезона Украина продолжает мерзнуть и когда же наконец включат отопление.