Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине на основе данных от вооруженных формирований сообщила о завершении отвода сил и средств в районе Золотого Луганской области. Об этом сказано в официальном отчете Миссии.

Как говорится в документе, послание от военных в ОБСЕ получили 1 ноября. А на следующий день в Миссию пришли две вербальные ноты Министерства иностранных дел Украины с сообщением о том, что ВСУ завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения.

Миссия зафиксировала начало процесса разведения сил после 12:00 (по восточноевропейским времени) 29 октября. Тогда военнослужащие ВСУ и члены вооруженных формирований начали покидать свои позиции с оружием.

Команды СММ все время наблюдали за процессом разведения в последующие дни.

МИД Украины уведомил ОБСЕ о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения. Демонтаж начнется в соответствии с согласованным планом-графиком, отмечено в отчете Миссии.

Между тем в пресс-центре ООС уже доложили о начале разминирования в Золотом. Для этого туда прибыли пять отрядов украинских саперов.

Ранее "Страна" сообщала, что 5 ноября в Золотое приедет Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны для проведения выездного заседания.