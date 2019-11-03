Не успела компания Apple выпустить три новых iPhone 11, как аналитики уже рассуждают о том, какими будут iPhone 12.

Как сообщает Wccftech, в новом гаджете ожидается полностью новый дизайн и поддержка 5G. Правда, за это придется доплатить.

Так, аналитики прогнозируют в следующем году выход трех моделей, и две из них должны получить модемы Qualcomm с поддержкой 5G-сети. Кроме того, в отчете аналитиков TF International говорится: "Мы прогнозируем, что новый дизайн iPhone 2020 существенно изменится. Металлический каркас, а также переднее и заднее стекло 2/2,5D будет всё ещё использоваться, но поверхность металлического каркаса будет изменена на дизайн, близкий к iPhone 4 вместо существующего".

В результате новые iPhone 12 подорожают. Если стоимость iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max стартует от 5499 (около 20 тыс. грн), 8699 (30 тыс. грн) и 9599 (33 тыс. грн) китайских юаней, то цены на iPhone 12 будут в среднем на 1000 юаней (около $140 по нынешнему курсу) выше.

То есть в следующем году можно ожидать следующие расценки: от 6000 юаней (около $850) за младшую модель и более 9000 (около $1280) и 10000 юаней ($1420) за Pro-варианты. Конечно, в разных странах эти цифры будут отличаться.

Ранее сообщалось, что недавно Дональд Трамп сделал замечание Тиму Куку из-за дизайна iPhone.

Еще мы рассказывали забавный случай, когда россиянин из-за iPhone стал геем и подал за это в суд на Apple.