Одесские полицейские задержали подростка, которого подозревают в причастности к убийству 14-летней девочки, чье тело нашли сегодня в лесополосе за городом в признаками насильственной смерти. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Правоохранители вышли на след подростка, просмотрев камеры видеонаблюдения, установив маршрут девочки, разыскав и опросив лиц, с которыми она была накануне смерти. Свидетели рассказали, что в одной компании отдыхали за городом, а потом девочка куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же числа. Не дождавшись их возвращения, друзья разъехались по домам.

Полицейские установили личность парня, с которым, по словам товарищей, девочка покинула компанию. К 15:00 3 ноября подростка разыскали. Как выяснилось, он скрывался у своих знакомых.

Лесополоса,в которой нашли тело убитой девочки. Фото: od.npu.gov.ua

15-летнего парня доставили в отдел полиции. С ним проводят неотложные следственные действия.

В начале ноября в Одессе произошла еще одна трагедия с подростком: нашли повешенной на дереве 13-летнюю девочку.

Летом "Страна" рассказывала о страшном убийстве 9-летнего ребенка в Киеве.