В Сумах произошла страшная трагедия. Здесь студентка одного из ВУЗов выпрыгнула из окна общежития на 8 этаже. Об этом информирует местное издание "Данкор" со ссылкой на полицию Сумской области.

Девушку 2001 года рождения после падения с 8 этажа госпитализировали с диагнозом политравма. Врачи боролись за ее жизнь, однако через 20 минут она умерла.

Известно, что девушка выпрыгнула из окна комнаты, в которой жила еще с одной студенткой. Перед падением девушка закрыла дверь в комнату, ее пришлось взламывать.

В ноутбуке у погибшей нашли видеообращение, которое дает основания рассматривать произошедшее как самоубийство. Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

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