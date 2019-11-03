Еще не успели улечься страсти после недавнего смертельного избиения посетителя охранником ночного клуба в Голосеевском районе, как в столице произошел новый случай рукоприкладства бодигарда ночного увеселительного заведения.

Как мы узнали из собственных источников в патрульной полиции, вчера поступило заявление от темнокожего студента африканского происхождения, который имеет украинское гражданство.

По версии потерпевшего, он в субботу отдыхал в клубе "Арена-Сити" на Бассейной в центре Киева и один из охранников по надуманному поводу устроил с ним конфликт, а потом еще и избил и выгнал из клуба. Потерпевший обратился к медикам и в полицию.

Правоохранители начали расследование по факту причинения телесных повреждений темнокожему студенту.

Ранее сообщалось, что полиция открыла в Киеве дело против охранника, который мешал работать журналистке.

Также мы рассказывали, как в Киеве иностранец подливал клофелин случайным знакомым и грабил их.