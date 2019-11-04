С начала 2019 года чернобыльскую зону отчуждения посетили 107 тысяч туристов. Такую статистику приводит Государственное агентство по управлению зоной отчуждения на своем сайте.

В Госагентстве отметили, что это число стало рекордным. Также в организации сообщили, что резкий всплеск интереса к чернобыльской зоне начался весной - с того времени наблюдается непрерывный рост посещаемости.

На увеличение потока туристов повлияли упрощение процедуры оформления пропуска (введение электронных пропусков), создание дополнительной инфраструктуры и выход мини-сериала HBO "Чернобыль".

Подавляющее большинство туристов приезжают из-за границы - почти 80%. При этом гостей из Великобритании было 15 738, из Польши - 9 378, из Германии - 7 826, из США - 5 580, из Чехии - 4 063.

Украинских гостей в 2019 году было 22 468 человек.

"Прозрачные правила пересечения границы чернобыльской зоны отчуждения, система "Электронный билет", слаженность в работе службы обеспечения посещения и сопровождения дали возможность принимать большие потоки посетителей без особых сложностей. То, что посещаемость растет, - наше общее достижение. За последние месяцы мы открыли новые маршруты, в частности водные и воздушные, установили информационные стенды на двух языках, увеличили количество гидов. Это только начало реализации большой стратегии по развитию зоны отчуждения", - сказал помощник директора государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" Кирилл Гарник.

Напомним, 11 июля президент Владимир Зеленский поручил Кабмину в течение трех месяцев разработать новые маршруты посещения Чернобыльской зоны.

А вскоре "Страна" уже писала об открытии новых водных туристических маршрутов в зоне отчуждения.