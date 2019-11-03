Праворадикал Сергей Стерненко, весной 2018 года убивший в Одессе человека, появился в Киеве на конференции Transparency International Ukraine "5 лет борьбы с коррупцией: ценности и практики" и сделал селфи с судьей из Полтавы.

Об этом стало известно из Facebook бывшего активиста "Правого сектора".

Стерненко написал, что недавно познакомился с судьей из Полтавы Ларисой Гольник. С пафосом он отметил, что об этой женщине "можно без формальностей сказать "Ваша честь".

На фото у Стерненко виден бейдж с логотипом "Транспаренси".

"Из-за ее (судьи - Ред.) принципиальности и нежелания прислуживать местным феодалам ее пытались заставить уйти с должности, а когда это не удалось, то на нее напали по заказу. Она является одной из жертв из списка Кати Гандзюк", - сообщил националист.

Фото: Facebook/ sternenko

Затем Стерненко, которого уже больше года не могут посадить за убийство, стал рассуждать о том, как мало в нашей стране "порядочных полицейских, прокуроров и судей".

"И когда я встречаю тех, за кого не стыдно, то это вдохновляет и придает сил бороться и дальше за то, чтобы жить в цивилизованной стране", - заявил Стерненко.

Скриншот: Facebook/ sternenko

К слову, радикал селфился с судьей рядом с генпрокурором Русланом Рябошапкой, дававшим в это время интервью одному из телеканалов. Это уже не первая их встреча: ранее генпрокурор признавал, что давал радикалу аудиенцию.

Также, по некоторым данным, на конференции присутствовал глава праворадикальной С14 Евгений Карась.

Как передавала "Страна", теперь Стерненко в качестве общественного деятеля ездит по Украине с лекциями. 1 ноября он выступил перед будущими учителями - студентами Переяславского педагогического университета имени Сковороды.

Ранее мы цитировали заявление Рябошапки, что он встречался со Стерненко и отдал его дело в СБУ.