Журналист Станислав Речинский написал на своей странице в Facebook, что в среду, 30 октября, на Банковой якобы подрались глава Офиса президента Андрей Богдан и председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Тогда журналист написал, что якобы в этой драке глава СБУ выбил зуб Богдану.

"Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит", - написал Речинский.

Пресс Офиса президента, как и полагается, официально опровергла эту информацию.

Сегодня девушка Андрея Богдана Анастасия Сличная выложила с ним фото в сторис, где написала, что все зубы на месте.

"Зубы на месте, проверила", - написала она.

Напомним, 1 ноября стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко написал на Богдана заявление в полицию.