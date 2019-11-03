Зеленский будет вынужден пойти на досрочные выборы Рады осенью 2020 года, у него будет 300 новых "спартанцев".

Об этом "Стране" рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, перевыборы должны будут состояться из-за того, что для начала работы Верховной Рады 9 созыва был избран наихудший день с астрологической точки зрения.

"После выборов летом парламента и открытием первой сессии верховной Рады неблагоприятной даты, я сразу сказал, что перевыборы состоятся вновь через 1,5 года, максимум 2. Что в конце концов в "Слуге народа" все рассорятся, так собственно и происходит... полтора года после летних выборов 2019 - это осень 2020", - пояснил Стране Влад Росс.

Так, в день торжественного открытия Рады Луна была без курса, кроме того, в этот день Марс находился в таком сочетании с Солнцем, что сулило неизбежные конфликты и противоречия в новой Верховной Раде.

В этом плане, по его словам, есть риск и для фракции "Слуга народа", которая не будет монолитной и на цикле Марса легко может расколоться на разные группы. Он объяснил, что цикл Марса – два года, максимум такой срок астролог отводит новой Раде.

Также Марс указывал на жесткие противостояния в Раде между депутатами и очень острые конфликтные ситуации. Это уже происходит, когда люди выходят с акциями протеста под стены Верховной Рады, считает астролог.

"По поводу протестов на Банковой, мой августовский прогноз полностью сбылся! Никто тогда не мог бы поверить в это!", - рассказал астролог.

Ранее "Страна" рассказывала, что Зеленский поздравил военных с днем ракетных войск и артиллерии.

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