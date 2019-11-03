В интернете опубликованы секретные фотографии, снятые агентами спецслужб Чехословакии в 1970-1980-х годах с использованием крошечных скрытых камер. Снимки выложены на сайте "Радио Свобода".

После событий 1968 года власти страны ввели усиленный полицейский контроль и следили за собственными гражданами. особенно диссидентами.

Одним из любимых устройств тайной полиции Чехословакии были миниатюрные камеры, которые прятали в портфелях, под одеждой и даже в детских колясках.

В 1949 году в стране разработали фотоаппарат "Микрома" длиной 7,5 см - то есть размером с зажигалку.

Первая модель миниатюрного фотоаппарата, который использовала чехословацкая тайная полиция. Фото: radiosvoboda.org

Дагмар и Иван Гавел - брат диссидента Вацлава Гавела, неподалеку Национального театра в Праге. Фото: radiosvoboda.org

Чехословацкий писатель Милан Кундера (справа) беседует с коллегой. Фото: radiosvoboda.org

Та же сцена, снятая агентом в кожаной куртке. Другой мужчина держит портфель. Вероятно, это второй фотограф, который следит за Кундерой. Фото: radiosvoboda.org

Шпионские камеры работали с помощью тонкого кабеля, позволявшего делать снимки, не касаясь самого устройства.

Диссидент Вацлав Гавел (слева) выходит из посольства Канады вместе с братом Иваном, на брате пестрый галстук. Фото: radiosvoboda.org

Архивная папка с секретными документами и фотографией Матери Терезы (вторая справа) во время посещения ею Праги в 1984 году. Фото: radiosvoboda.org

Сейчас все фотографии хранятся в архиве Службы безопасности Чехии в Праге.

В 2003 году в стране был обнародован список из 75 000 имен людей, которые сотрудничали с тайной полицией Чехословакии.

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