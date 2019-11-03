В Золотое, где развели войска, завезли пять отрядов украинских саперов
На участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области начался процесс разминирования.
Об этом заявил начальник пресс-центра штаба ООС Андрей Агеев, передает УНН.
"По официальному отчету ОБСЕ, нашими обязательствами в рамках разведения с сегодняшнего дня началось разминирование территорий. В настоящее время на участке работают 5 расчетов саперных от ГосЧС, которые входят в состав ООС", - сказал Агеев.
Напомним, сегодня в Золотом отменили режим ограничений.
Как сообщил командир оперативно-тактической группировки "Север" генерал Олег Микац, с сегодняшнего дня тут можно будет свободно перемещаться - "соответственно все меры выполнять, которые необходимо - как для местного населения, волонтеров, журналистов и других".
Как сообщалось, обе стороны подтвердили разведение своих сил в Золотом Луганской области.