Вчера в Сети заявили о драке в Офисе президента: якобы глава СБУ Иван Баканов избил Андрея Богдана.

Была драка или нет - не совсем ясно. Однако утечка показала о серьезной кадровой "зарубе" в СБУ, которая вышла на поверхность.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Откуда пошла информация

В субботу блогер Станислав Речинский, ранее возглавлявший пресс-службу СБУ, сообщил сенсационную информацию: шеф СБУ Баканов подрался с главой Офиса президента. И даже якобы выбил ему зуб.

Поводом для рупоприкладства стала должность начальника Главного следственного управления. Сейчас его возглавляет назначенный еще летом Богдан Тиводар, который известен тем, что руководил скандальным "делом Бабченко".

"Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта - назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов - Вовка (который недавно вернулся в СБУ - Ред.). Богдану выбили зуб. Кроме того, Зе подписал подання Баканова на увольнение двух зампредов. Бухарева и Нескоромного. Дублика не подписал. Баканов - это Коломойский. И он сейчас фактически управляет СБУ. И это плохо", - написал Речинский.

О том, что слухи правдивы, заявила и главный редактор "Левого берега" Соня Кошкина у себя в Telegram.

"Фактаж весь подтверждаю - проверила. И по Богдану тоже. Оценки у меня несколько иные, но сейчас важен именно фактаж", - написала она.

"Выпью всю кровь". Что заявил Богдан

Сам Андрей Богдан сатирически отреагировал на эту новость. Он ее не опроверг и не подтвердил. Но выложил пост со своим улыбающимся фото.

На лице Богдана что-то напоминающее легкий грим - нарисованная черным слеза под одним глазом, дорисованные брови и два прямоугольника над и под глазом, напоминающие грим Джокера из последнего фильма. Видимо, фото с Хэллоуина. Следов побоев на лице главы ОП не заметно - хотя фото, конечно, могли обработать.

"Баканов не попадайся на моем пути!!!! В следующий раз выпью всю кровь)))) Будешь кошкам хвосты крутить!!!", - написал глава Офиса президента.

По данным "Страны", Богдан несколько дней назад покинул Украину и улетел в одну из стран ЕС.

Позже девушка Андрея Богдана Анастасия Сличная опубликовала в Facebook фото с главой ОП и без следов побоев на лице. "Зубы на месте. Проверила", - прокомментировала она снимок.

Реакция офиса президента

Сегодня в Офисе главы государства прокомментировали слухи.

"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца.

В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие. Жаль что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди", - написал в Facebook замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Судя по фотографиям самого Богдана - он и правда невредим.

Впрочем, была драка или нет - в данном контексте не так уж важно. Утечка показала, что разногласия между "коломойскими" и "кварталовскими" в окружении президента становятся сильнее.

Вопрос только - с какой целью эта информация появилась именно сейчас.

Кто слил информацию?

Определенно можно утверждать лишь одно - слухи о драке скорее всего вышли из стен СБУ.

Во-первых, к этой структуре близок журналист Станислав Речинский, который опубликовал информацию о драке. В 2005 году, после прихода в СБУ Александра Турчинова, он возглавил пресс-службу "конторы" (Речинский ранее работал помощником Турчинова, когда тот был нардепом).

Речинский также был связан с сайтами, которые публиковали разного рода инсайды из правоохранительных органов ("Украина криминальная", "Белая стрела").

Поэтому скорее всего источники журналиста находятся именно в СБУ.

Второй фактор - это победитель в драке. Им оказался Иван Баканов, который даже якобы нанес оппоненту легкие телесные повреждения. То есть в этой истории глава СБУ выглядит прямо молодцом.

Хотя глядя на интеллигентное лицо Баканова в последнюю очередь верится, что он способен выбивать зубы. Да и Богдан не смотрится хлюпиком.

То есть можно предположить, что если стычка и была, то она сильно мифологизирована в пользу Баканова. Что снова дает повод подозревать в утечке именно его ведомство.

Что происходит между Богданом и Бакановым?

Журналист Юрий Бутусов, близкий к команде Зеленского, утверждает, что драки не было, но конфликт между Богданом и Бакановым за контроль над кадрами действительно возник.

"На этой неделе состоялось совещание в ОП по вопросу эффективности действий СБУ с участием самого президента – но драк не было. Было совещание по вопросу эффективности работы Главного следственного управления СБУ, по ходу которого были резкие оценки, но голос не повышался, общего решения никто не принял.

Отношения Ивана Баканова с главой Офиса президента Андреем Богданом действительно можно охарактеризовать как весьма проблемные. Богдан давит, глава СБУ не допускает какой-либо критики и любых действий со стороны главы ОП, которые он расценивает как вмешательство в свои дела и свои полномочия.

После совещания в ОП, по данным источников, председатель СБУ Иван Баканов направил президенту Владимиру Зеленскому представление об увольнении Владислава Бухарева с должности первого заместителя председателя СБУ - начальника главного управления "К". На различных уровнях и кулуарно сейчас обсуждаются замены других зампредов СБУ - Дублика, Карпенко, Баранецкого, но реальных кадровых решений на сегодняшний день нет.

Ситуация выглядит весьма скандально. Президент Зеленский уволил Бухарева с более высокой по рангу должности главы Службы внешней разведки и назначил на главк "К" 12 сентября, то есть меньше двух месяцев назад. За это время кадровых перестановок Бухарев не осуществил, всех заместителей и начальников подразделений в "К" назначил сам председатель Баканов, Бухарев работал с теми, кто есть. За это время почти каждый день "К" проводило задержания, обеспечивало действия ДБР".

Реакция соцсетей на слухи о драке

В Сети многие усмотрели в истории с зубом очередную мистификацию от "слуг народа", вроде темы с детектором лжи.

Журналист Александр Харебин призвал Богдана сделать рентген зубов.

"Нет-нет. Стадион так стадион. Анализы так анализы. Полиграф так полиграф. Только ортопантомография или панорамный снимок зубов - рентгеновский снимок верхней и нижней челюстей, включая верхне-челюстной сустав, придаточные пазухи носа и т.д. - всего того, что является объектом внимания украинских журналистов, снимет вопросы у кошачьих, собачьих и прочих парнокопытных...".

О том же пишет зам главного редактора "Страны" Светлана Крюкова: "Нах полиграф. Требуем рентген зубов!".

"Из-за неожиданно быстрого затухания интереса к сериалу "Народный Полиграф Полиграфыч" запущен новый спинофф "Зуб слуги". Не переключайтесь", - иронизирует нардеп Ярослав Юрчишин.