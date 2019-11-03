4 ноября православные отмечают День Казанской Божьей матери в честь одной из самых почитаемых икон. Ее вспоминают дважды в год: Казанская летняя отмечается в июле, Казанская осенняя - в ноябре. Считается, что чудотворный образ не раз помогал одолеть врагов.

В чем помогает Казанская Божья матерь

Считается, что икона покровительствует женщинам, детям, семье. Ею благословляют молодоженов, дарят на венчание, крещение. Перед иконой молятся о замужестве, семейном счастье, просят ее наделить мудростью перед приятием важного решения. Также верующие к ней обращаются с просьбой защитить от пожаров и с просьбой об исцелении болезней.

Что можно и нельзя делать

Как и на другие праздники у церкви нет запретов, которые касаются быта. Главное предписание посетить церковную службу, провести день с молитвой, избегая недостойных мыслей и поступков, быть внимательным к ближним.

Однако в народной традиции в этот большой праздник не принято было работать по дому, ссориться, плакать, грустить - чтобы это не вернулось сторицей. Считалось нежелательным в этот день отправляться в дорогу, поскольку она не будет удачной.

А вот свадьба на Казанскую считалась приметой того, что брак будет долгими счастливым.

Открытки и поздравления с Казанской

Поздравляем с Казанской осенней. Пусть дома будет тепло и уютно, несмотря на наступающие холода. Счастья, здоровья и благополучия вашей семье.

На Казанскую скорей сердце радостью согрей,

Пусть удача и успех в жизнь твою войдут за ней.

Поздравляю с Казанской Божьей матерью. Пусть она поддерживает тебя, направляет, когда нужно принять сложное решение, дарит любовь и хороших людей рядом.