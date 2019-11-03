Бывший начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк признался, что обсуждал расследование преступлений во время Майдана и действий Виктора Януковича с руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом. Об этом он рассказал 2 ноября в передаче "Счастливое интервью" на канале "Прямой".

По словам Горбатюка, беседа с Богданом состоялась после встречи в Офисе президента с Владимиром Зеленским. Глава Офиса появился к концу встречи. Как выразился Горбатюк, "все было хорошо, пока не пришел Богдан".

Сотрудник ГПУ тогда сказал, что дела убийств правоохранителей не расследовались. На это Богдан возразил, что это не так.

"Как же не расследовались, если мне только что доложили, что есть результаты?" Значит, тогда уже не надо расследовать. Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства правоохранителей. Значит, все, дальше не надо расследовать. Да нет, говорю, надо расследовать. И далеко еще до завершения. И в первую очередь в отношении организаторов и нужны изменения в закон. И это именно вопрос президента относительно внесения изменений в закон, который разблокирует возможность применения заочного судопроизводства", - убеждал Богдана Горбатюк.

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На это глава Офиса сказал, что такие вещи в компетенции генпрокурора, а не президента. Тогда Горбатюк вспомнил о Януковиче.

"Я говорю: "Плюс еще преступная организация Януковича, экономические преступления подлежат расследованию". "Да нет, о чем вы рассказываете? Какие экономические преступления? О чем вы рассказываете?". И потом он уже перевел тему на то, что вас следующий ждет..." - продолжил рассказ Горбатюк.

Ну вопрос ведущей, не глумился ли над ним Богдан, Горбатюк ответил, что глава Офиса говорил серьезно.

Как писала "Страна", недавно стало известно, что перед увольнением с должности начальника Управления спецрасследований ГПУ Горбатюк обсуждал сообщение о подозрении Богдану.

Напомним, высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры уволили 23 октября.