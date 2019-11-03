В Тернопольской области возобновилось движение по автомобильной дороге М-19, которая была перекрыта в связи с дорожно-транспортным происшествием. Об этом сообщает на Facebook пресс-служба патрульной полиции области.

"К участникам дорожного движения! Движение по автодороге М-19 (Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече) полностью восстановлено", - сказано в записи в соцсети.

Скришнот: Facebook/ ternopilpolice

Также полицейские сообщают, что в дорожной аварии никто не пострадал. А на 35-летнего водителя грузовика инспекторы составили протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП).

Напомним, "Страна" рассказывала об аварии на трассе государственного значения М-19, во время которой фура завалилась на бок и полностью перегородила дорогу.

Мы также писали, как в Одессе застрявшая под мостом фура на 6 часов парализовала движение транспорта.