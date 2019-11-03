Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла защитить чемпионский титул в финале Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне. Она проиграла первой ракетке мира австралийке Эшли Барти. Об этом сообщает "Спортарена".

В финальном матче турнира Свитолина уступила в двух сетах: 4:6, 3:6. Матч продлился полтора часа.

До сегодняшнего поражения украинка выиграла десять подряд игр в рамках соревнования, став прошлогодней победительницей Итогового турнира в Сингапуре.

На нынешнем розыгрыше в Шэньчьжэне Свитолина в групповом этапе победила Каролину Плишкову, Симону Халеп и Софию Кенин, а в полуфинале справилась с Белиндой Бенчич.

Эшли Барти вышла из группы благодаря победам над Белиндой Бенчич и Петрой Квитовой, хоть и уступила Кики Бертенс. В полуфинале австралийка обыграла Каролину Плишкову. В уже завершившемся сезоне Барти выиграла Ролан Гаррос - это была ее первая победа на турнире серии Большого шлема.

Ранее "Страна" сообщала, что Свитолина прошла в полуфинале швейцарку Бенчич. В третьем сете соперница из-за травмы отказалась от продолжения борьбы. Счет на табло был 5:7, 6:3, 4:1 в пользу украинки.

Также мы рассказывали, что Элина Свитолина установила рекорд самого длинного тай-брейка в истории итоговых турниров.