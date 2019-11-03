Руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины Богдан Тиводар заявил, что в ближайшее время СБУ и Генпрокуратура на основании полученных следствием доказательств проинформируют общество о новых весомых результатах в деле Екатерины Гандзюк.

Как сообщает пресс-служба СБУ, заявление Тиводара прозвучало на встрече с активистами и представителями СМИ.

Уголовное производство о нападении на Гандзюк было передано в СБУ в ноябре 2018 года. По словам представителя ведомства, сегодня для Службы главное - привлечь к ответственности заказчиков убийства.

"Расследование не останавливается ни на минуту, к нему привлечены лучшие специалисты СБУ и Генпрокуратуры. Уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину и его соучастникам Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначили наказание от трех до шести с половиной лет", - заявило на встрече руководство СБУ.

Видео: YouTube/ Служба безпеки України

Следователи заверили, что все расследования, которые инициировала Гандзюк, будут "жить" до полного их завершения. Их материалы будут привлекать для обвинения всех лиц, причастных к нападению.

"Служба рассматривает все версии, которые могли стать причиной нападения на Екатерину, прежде всего связанные с ее обвинениями должностных лиц области в злоупотреблениях", - сказал руководитель Главного следственного управления СБУ.

Богдан Тиводар. Фото: ssu.gov.ua

Сейчас следствию известен круг лиц, которые могут быть причастны к заказу убийства. Председателю Херсонского облсовета уже сообщили о подозрении.

"Мы шаг за шагом приближаемся к привлечению к уголовной ответственности всех организаторов и заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк", - отметил Тиводар.

Следствие по делу Гандзюк проходит в рамках пяти уголовных производств под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

"Ежедневная кропотливая работа продолжается по всем возможным направлениям, мы не пропускаем ни одной ниточки", - заверил сотрудник СБУ.

Ранее "Страна" приводила сегодняшнее заявление Тиводара, что подозреваемый по делу Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) находится в международном розыске.

Мы также рассказывали, что в связи с годовщиной смерти активистки ее отец пригласил Зеленского присоединиться к акции "Год без Кати".