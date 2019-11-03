Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг не сомневается в том, что Турция является важным членом НАТО, несмотря на операцию в Сирии. Ни в одной другой стране НАТО не случалось такого числа терактов, как в Турции, отметил он. Об этом сообщает Anadolu.

"Необходимо признать, что Турция - важный союзник НАТО. Анкара внесла значительный вклад в борьбу с Исламским государством",- заявил господин Столтенберг.

Напомним, что 17 октября Турция и США договорились о прекращении военной операции на севере Сирии на 120 часов при условии, что курдские формирования выйдут за демаркационную линию в 30 км. 22 октября переговоры с Турцией провела Россия. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Военные России и Турции приступили к совместному патрулированию территорий на севере Сирии.

Ранее "Страна" сообщала, что Столтенберг отказался встречаться с освобожденными украинскими моряками.

Также мы писали, что Украина попросила добавить ее в Программу расширенных возможностей НАТО.