В Харькове военнослужащий остался ночевать в квартире приятеля, к которому зашел накануне, а утром его обнаружили мертвым. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Утром 1 ноября житель Московского района города обнаружил тело своего 23-летнего товарища без признаков жизни и сразу позвонил в полицию. 26-летний звонивший рассказал правоохранителям, что накануне встретил своего друга и пригласил его к себе домой. Гость остался ночевать в его квартире. А на следующий день молодой хозяин квартиры увидел, что гость не подает признаков жизни.

На теле умершего при предварительном осмотре не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Его направили для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти.

Следователи Московского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

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