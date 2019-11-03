Грэм Кинг, продюсер фильма о рок-группе Queen "Богемская рапсодия" будет работать над фильмом о британско-австралийской группе Bee Gees. Об этом сообщает The Guardian.

Полноценного сценария к фильму пока нет, актерский состав также остается неопределенным. Над созданием картины будет работать киностудия Paramount Pictures, которая имеет права на песни британско-австралийской группы, а также продюсерская компания Sister.

Музыкальная группа Bee Gees была основана в 1958 году. В состав группы входили трое братьев Барри, Робин и Морис Гибб. Одним из главных хитов музыкантов считается композиция Stayin' Alive.

Видео: YouTube/beegees

Ранее "Страна" сообщала, что в Китае из "Богемской рапсодии" вырезали шесть эпизодов с поцелуями гея Фреди Меркьюри.

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