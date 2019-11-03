Львовские ветеринары усыпили кобылу Фауну, которая 2 ноября, испугавшись взрыва петарды, выбежала на аллею в центре города и снесла скамейку (в результате ЧП получила травмы 15-летняя девушка - Ред.). Об этом сообщается в Facebook на странице компании "Каретный двор", занимающейся организацией конных походов и прогулок верхом.

Как оказалось, во время инцидента Фауна получила тяжелые ранения - осколочные переломы нескольких конечностей. Лошади вкололи обезболивающее и успокоительное, после чего перевезли в "Каретный двор", где она родилась и выросла. Туда же прибыл опытный ветеринар. Однако ему пришлось констатировать, что травмы животного вылечить не получится.

"Ветеринар... вынужден был подтвердить, что полученные травмы ни в Украине, ни в странах ближнего зарубежья не лечатся. Если бы была сломана одна конечность, можно было продолжать бороться за жизнь", - написали сотрудники организации.

В итоге было принято решение усыпить Фауну, чтобы не продлевать ее мучения. Как отметили в "Каретном дворе", лошадь была всеобщей любимицей, ласковой и послушной.

Скриншот: Facebook/ karety.lviv.ua

В компании посетовали, что виновные в гибели животного не только не наказаны, но даже не найдены. Хотя они совершили противозаконные действия, использовав пиротехнику. Как написали сотрудники "Каретного двора", во Львове действует постановление № 23 от 17.12.2015 года "О запрете использования и реализации фейерверков, салютов и пиротехнических изделий". Нарушение этого постановления предусматривает наложение штрафа от 35 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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