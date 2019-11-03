Под Одессой нашли тело пропавшей 14-летней девочки из Суворовского района. На теле ребенка обнаружили признаки насильственной смерти. Ее поиски продолжались всю ночь, 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

"О том, что дочь еще днем пошла с друзьями гулять и до сих пор не вернулась, полицейским вчера, 2 ноября, вечером сообщила мать девочки. На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав полиции. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление движения ребенка, а также разыскали и опросили лиц, с которыми она была вчера. Те рассказали, что все вместе отдыхали за пределами города, а потом девочка куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные приятелей разъехались по домам", - рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба полиции

Правоохранители искали девочку всю ночь.

"Сегодня утром ее тело без признаков жизни было найдено в лесополосе. Кроме того, полицейские установили личность парня, с которым, по словам товарищей, девочка ушла от компании. Проводятся мероприятия для его розыска", - добавили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи со служебными собаками.

По факту умышленного убийства несовершеннолетней начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства трагического происшествия и лицо, совершившее это преступление.

Видео: пресс-служба полиции

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе нашли повешенной на дереве 13-летнюю девочку.

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