В ООН подвели итоги шестого года войны на Донбассе и насчитали более 3 тысяч жертв среди гражданских
В Организации Объединенных Наций заявили, что за пять с лишним лет войны на востоке Украины ее жертвами стали более 3 330 мирных граждан. Печальные итоги вооруженного противостояния опубликованы 2 ноября в официальном Twitter ООН.
Как сказано в записи микроблога, помимо гибели мирных граждан, война принесла другие тяжелые последствия:
- ранено до 9 000 человек;
- в результате конфликта появилась 427-километровая "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам;
- 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами;
- 3,5 млн человек нуждаются в помощи.
В ООН отметили, что больше всего люди хотят мира в стране.
Скриншот: Twitter/ UnitedNationsRU
Ранее в ООН подсчитали общее количество убитых в Донбассе к 31 января 2018 года. Вместе с военными оно достигло 12,8-13 тысяч человек.
А на в ООН заявили, что украинское правительство должно взять на себя ответственность за выплату репараций пострадавшим от конфликта на Донбассе.
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