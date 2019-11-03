В Организации Объединенных Наций заявили, что за пять с лишним лет войны на востоке Украины ее жертвами стали более 3 330 мирных граждан. Печальные итоги вооруженного противостояния опубликованы 2 ноября в официальном Twitter ООН.

Как сказано в записи микроблога, помимо гибели мирных граждан, война принесла другие тяжелые последствия:

ранено до 9 000 человек;

в результате конфликта появилась 427-километровая "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам;

1,3 млн человек стали внутренними переселенцами;

3,5 млн человек нуждаются в помощи.

В ООН отметили, что больше всего люди хотят мира в стране.

Скриншот: Twitter/ UnitedNationsRU

Ранее в ООН подсчитали общее количество убитых в Донбассе к 31 января 2018 года. Вместе с военными оно достигло 12,8-13 тысяч человек.

А на в ООН заявили, что украинское правительство должно взять на себя ответственность за выплату репараций пострадавшим от конфликта на Донбассе.