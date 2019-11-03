В воскресенье, 3 ноября, в 09:30 в Голосеевском районе Киева произошло страшное ДТП. В результате его погиб человек, еще пятеро пострадали, начато уголовное производство. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Утром в киевскую полицию поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом на улице Академика Заболотного. На место происшествия выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа по расследованию ДТП Главного управления полиции Киева, скорая помощь и спасатели.

"По предварительной информации установлено, что на проезжей части водитель "ГАЗ-3110" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с SsangYong. Вследствие ДТП пассажирка "Волги" получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадали еще 5 человек - оба водителя и 3 пассажира иномарки. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - сообщили в полиции.

Следователями полиции Киева по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.

Сейчас на месте работают правоохранители для установления всех обстоятельств, причин и механизма данной ДТП.

Фото: пресс-служба полиции Киева

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