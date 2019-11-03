По состоянию на 31 октября 2019 года государственный долг США превысил рекордный показатель в 23 триллиона долларов. Об этом сообщает сайт Фонда Пита Петерсона со ссылкой на данные Минфина США.

Федеральный долг включает долги населения США, федеральных целевых фондов и других государственных счетов. Иными словами, это долги, которые американское правительство должно другим и самому себе.

Проценты, выплачиваемые по федеральному долгу, являются самой быстрорастущей частью бюджета и в течение следующего десятилетия составят почти 6 триллионов долларов. Фактически США тратят 1 миллиард долларов ежедневно на проценты по госдолгу.

В феврале американский госдолг составлял 22 трлн долларов.

Во время своей избирательной кампании Дональд Трамп пообещал избавить США от госдолга в течение восьми лет. Однако с тех пор долг увеличился более чем на 2 трлн долларов, чуть замедлившись в росте только в 2018 году.

Как сообщала "Страна", к середине лета совокупный госдолг Украины вырос на 2,5% ($2,04 млрд). Он достиг $82,4 млрд.

Согласно проекту нового Госбюджета, в 2020 году Украина направит 438,1 млрд грн на погашение госдолга.