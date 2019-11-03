Начальник главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Алексей Левин (Москаленко), которого подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, находится в международном розыске. Заявление прозвучало во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".

По данным СБУ, Левин покинул Украину 19 августа 2019 года. Как рассказал Тиводар, Служба безопасности разыскивает его совместно с Интерполом.

"Служба безопасности Украины совместно с Интерполом и спецслужбами некоторых стран принимают все необходимые меры, чтобы установить его (Левина - Ред.) местонахождение, задержать и доставить в Украину, для того, чтобы он понес наказание", - сказал Тиводар.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Суд уже выдал постановление об избрании меры пресечения для Левина в виде содержания под стражей.

Напомним, по делу об убийстве Гандзюк проходят ранее судимый Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский. Левина задерживали в Европе и допрашивали на полиграфе, но затем освободили, поскольку СБУ отказалась подавать документы на его экстрадицию.

Завтра исполняется год с момента смерти Гандзюк. В связи с этим отец активистки пригласил Зеленского присоединиться к акции "Год без Кати".